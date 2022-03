Fiorentina'dan yeni logo

İtalya'da 1926 yılında kurulan ve Serie A'nın en eski futbol kulüplerinden olan Fiorentina logosunun değiştiğini resmi Twitter hesabından duyurdu.

Yeni logosuyla birlikte bir de slogan paylaşan 'mor menekşeler', yayınladıkları gönderide 'Farklı olmak için oyna' mesajına yer verdi.

Kurulduğu ilk yıllarda kırmızı-beyaz renklerini taşıyan kulüp 1928 yılında şu anki renkleri olan mor-beyaz'ı kullanmaya başladı.

Teknik direktör Fatih Terim de 2000/2001 sezonunda Fiorentina'yı çalıştırmıştı.

Play To Be Different 🟣⚽️#playtobedifferent pic.twitter.com/h0OMpePLyZ