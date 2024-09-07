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Fiorentina'nın 7.8 milyon euro bonservis ödediği Antonin Barak Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Fiorentina'nın geçtiğimiz yıl 7.8 milyon euro bonservis ödediği Çek orta saha Antonin Barak'ı transfer etti.

Fiorentina'nın 7.8 milyon euro bonservis ödediği Antonin Barak Kasımpaşa'da

, İtalyan ekibi Fiorentina'dan Antonin Barak'ı kadrosuna kattı.

Fiorentina, Ocak 2023'te 29 yaşındaki Barak için Hellas Verona'ya 7.8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. 

Barak'ın forma giydiği takımlar:

Slavia Prag
Udinese
Lecce
Hellas Verona
Fiorentina

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