Fiorentina'nın 7.8 milyon euro bonservis ödediği Antonin Barak Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, İtalyan ekibi Fiorentina'dan Antonin Barak'ı kadrosuna kattı.
Fiorentina, Ocak 2023'te 29 yaşındaki Barak için Hellas Verona'ya 7.8 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
Barak'ın forma giydiği takımlar:
Slavia Prag
Udinese
Lecce
Hellas Verona
Fiorentina
𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫 🤝📝— Kasımpaşa (@kasimpasa) September 7, 2024
Yeni transferimiz Antonín Barák, sağlık sponsorumuz @livhospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.
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