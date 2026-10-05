Fırat Aydınus, MHK Başkanlığı için şartını açıkladı

Eski hakem Fırat Aydınus, Merkez Hakem Kurulu (MHK ) Başkanlığı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminden gelebilecek olası bir teklifi, “şartları” yerine getirilmeden kabul etmeyeceğini söyledi.

“EVET DERKEN KENDİ KİŞİLİĞİME İHANET ETMİŞ OLURUM”

Desidero Sports youTube kanalına konuk olan eski hakem Aydınus, "Bu federasyon gelecek, bana teklifte bulunacak. Pardon, bu noktaya dahi gelemez. Velev ki o cesareti buldular, ben bu federasyona evet dersem kendi kişiliğime ihanet etmiş olurum." derken mevcut düzen içinde aday olacak ya da aday olmayı düşünecek hakem kökenli birisinin olacağını düşünmediğini belirtti.

“BEN TAŞIN ALTINA ELİMİ SOKARIM AMA SEN ÖNCE O TAŞIN ALTINI TEMİZLE”

Aydınus, “Bu federasyonun beni arayacak yüzü ve cesareti yok.” diyerek mevcut yönetim düzeninin “harabe” olduğunu şu cümlelerle anlattı :

“Sen bana ‘gel’ diyeceksin ama bu düzen aynı. Kişiler değişti, ‘al anahtarı’ diyeceksin ama ev aynı, ev harabe. Bana anahtarı versen ben o eve girsem ne olacak, ev harabe. ‘Taşın altına elini sok’ diyorsunuz da ben taşın altına elimi sokarım ama sen önce o taşın altındaki akrebi, böceği temizle.”

MHK Başkanlığı için şartını açıklayan Aydınus göreve gelmesi halinde nasıl bir yönetim anlayışı benimseyeceğine ilişkin de dikkat çekici mesajlar verdi.

“KULİSTE BAŞKA SAHNEDE BAŞKA KONUŞMASINLAR”

MHK’nin oluşturulma sürecinde kulüplerin etkisine dikkat çeken Aydınus, kulüplerin önce açık ve net bir tavır ortaya koyması gerektiğini belirtti. “Kuliste başka, sahnede başka konuşmasınlar.” diyerek kulüplere mesaj veren Aydınus, MHK’nin birkaç kulübün yönlendirmesiyle belirlenmesine karşı çıktı.

Göreve gelmesi halinde kendi kurulunu oluşturmak istediğini vurgulayan Aydınus, mevcut düzenin değişmeden yalnızca görev ve yetkilerin devredilmesinin yeterli olmayacağını savundu ve “Ben kurumumu kendim oluşturmak isterim.” dedi.

Ayrıca Kulüpler Birliği’nin MHK konusunda ortak ve açık bir irade ortaya koyması gerektiğini belirterek, “4-5 kulüp MHK’yi belirleyip sonra başka konuşmasın.” mesajını verdi.