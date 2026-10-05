Fırat Aydınus, MHK Başkanlığı için şartını açıkladı
05.10.2026 10:04
Son Güncelleme: 05.10.2026 10:11
Türk futbolunun tanınan isimleri arasında yer alan eski FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus, günümüzde spor yorumculuğu yapıyor.
Adı Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için anılan Fırat Aydınus, aday olması için öncelikle mevcut sorunların ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi; şartlarını sıraladı.
Eski hakem Fırat Aydınus, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminden gelebilecek olası bir teklifi, “şartları” yerine getirilmeden kabul etmeyeceğini söyledi.
“EVET DERKEN KENDİ KİŞİLİĞİME İHANET ETMİŞ OLURUM”
Desidero Sports youTube kanalına konuk olan eski hakem Aydınus, "Bu federasyon gelecek, bana teklifte bulunacak. Pardon, bu noktaya dahi gelemez. Velev ki o cesareti buldular, ben bu federasyona evet dersem kendi kişiliğime ihanet etmiş olurum." derken mevcut düzen içinde aday olacak ya da aday olmayı düşünecek hakem kökenli birisinin olacağını düşünmediğini belirtti.
“BEN TAŞIN ALTINA ELİMİ SOKARIM AMA SEN ÖNCE O TAŞIN ALTINI TEMİZLE”
Aydınus, “Bu federasyonun beni arayacak yüzü ve cesareti yok.” diyerek mevcut yönetim düzeninin “harabe” olduğunu şu cümlelerle anlattı :
“Sen bana ‘gel’ diyeceksin ama bu düzen aynı. Kişiler değişti, ‘al anahtarı’ diyeceksin ama ev aynı, ev harabe. Bana anahtarı versen ben o eve girsem ne olacak, ev harabe. ‘Taşın altına elini sok’ diyorsunuz da ben taşın altına elimi sokarım ama sen önce o taşın altındaki akrebi, böceği temizle.”
MHK Başkanlığı için şartını açıklayan Aydınus göreve gelmesi halinde nasıl bir yönetim anlayışı benimseyeceğine ilişkin de dikkat çekici mesajlar verdi.
“KULİSTE BAŞKA SAHNEDE BAŞKA KONUŞMASINLAR”
MHK’nin oluşturulma sürecinde kulüplerin etkisine dikkat çeken Aydınus, kulüplerin önce açık ve net bir tavır ortaya koyması gerektiğini belirtti. “Kuliste başka, sahnede başka konuşmasınlar.” diyerek kulüplere mesaj veren Aydınus, MHK’nin birkaç kulübün yönlendirmesiyle belirlenmesine karşı çıktı.
Göreve gelmesi halinde kendi kurulunu oluşturmak istediğini vurgulayan Aydınus, mevcut düzenin değişmeden yalnızca görev ve yetkilerin devredilmesinin yeterli olmayacağını savundu ve “Ben kurumumu kendim oluşturmak isterim.” dedi.
Ayrıca Kulüpler Birliği’nin MHK konusunda ortak ve açık bir irade ortaya koyması gerektiğini belirterek, “4-5 kulüp MHK’yi belirleyip sonra başka konuşmasın.” mesajını verdi.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Ferhat Gündoğdu istifa etmişti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik başlattığı "Hakemler Dosyası" soruşturması sürüyor.
29 Eylül'de MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, MHK Eski Başkanvekili Ahmet Şahin, MHK'nın eski üyeleri Yunus Yıldırım ve Sebahattin Şahin ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler, 3 günlük gözaltı süresinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.
TUTUKLANDILAR
Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ferhat Gündoğdu, Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar tutuklanıştı. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin için ise adli kontrol hükümleri ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar vermişti.
FERHAT GÜNDOĞDU İSTİFA ETMİŞTİ
Tutuklanmasının ardından Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Başsavcılık tarafından şüphelilere, objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakma suçlaması yönetilmişti. Görev vermeme, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranma ve puanlama ile atama süreçlerine müdahale etme gibi uygulamalar da şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında yer almıştı.
Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturmada son olarak gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi.