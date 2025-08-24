Fırtına 3'te 3 yaptı: Trabzonspor, Antalyaspor'u da yendi!

Trendyol Süper Lig'in Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.



Papara Park'ta oynanan müsabaka, bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 39. dakikada Stefan Savic kaydetti.



Trabzonspor'un 41. dakikada Felipe Augusto ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.



Bu skorun ardından 3'te 3 yapan Trabzonspor, puanını 9'a yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer aldı. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Antalyaspor ise 6 puanla 6. sırada yer buldu. Bordo-mavililer, gelecek hafta Samsunspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Karagümrük'ü konuk edecek.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR TRABZONSPOR 1-0 ANTALYASPOR 1' Maç başladı.

15' Karşılaşmanın 15 dakikası, orta saha mücadeleleriyle geçti. 17' Trabzonspor tehlikeli geldi! Antalyaspor ceza sahasında yaşanan karambol sonrası topla buluşan Onuachu'nun vuruşu, savunmadan dışarı gitti. 33' Trabzonspor'da Batagov sarı kart gördü. 35' Antalyaspor'da van de Streek sarı kart gördü. 36' Trabzonspor gole çok yaklaştı! Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta Zubkov'un ortasını Savic kafasıyla kaleye göndermek istedi ancak çizgi üzerinde kaleci Abdullah çıkardı. 39' GOL! Trabzonspor 1-0 önde! Bordo-mavililerin kazandığı kornerde topun başına Zubkov geçti. Ukraynalı futbolcunun yaptığı ortayı arka direkte Savic tamamladı ve skor 1-0'a geldi. 40' GOLLER PEŞ PEŞE! Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı! Olaigbe'nin süratle rakip yarı sahaya taşıdığı topla ceza yayı önünde Pina buluştu. Wagner Pina'nın şutu kaleciden döndü, dönen topu Augusto tamamladı ve skor 2-0 oldu. 44' GOL İPTAL! Trabzonspor'un Augusto ile bulduğu gol, yapılan VAR incelemesinin ardından iptal edildi. İlk yarı sona erdi. 46' İkinci yarı başladı. 78' Trabzonspor gole yaklaştı! Onuachu'nun indirdiği topa vuran Visca'nın şutu auta gitti.

TRABZONSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK Trabzonspor, geçen hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre tek farklı oyuncuyla sahaya çıktı.



Teknik direktör Fatih Tekke, Visca'yı yedek kulübesine çekerken bu oyuncunun yerine geçen hafta hastalığı nedeniyle ikinci yarı oyuna giren Zubkov'u 11'de tercih etti.



Trabzonspor'un yeni transferi Christ Oulai eski kulübü Bastia'dan kalan 4 maçlık cezası, Anthony Nwakaeme de sakatlığı nedeniyle takımda yer alamadı. Cihan Çanak da sakatlığının ardından tam hazır hale gelmediği için kadroya dahil edilmedi.



TRİBÜNLERDE BOŞLUKLAR



Ligin ilk 2 haftasını galibiyetle kapatan Trabzonspor'un karşılaşmasına taraftarlar çok ilgi göstermedi.



Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar olurken az sayıda Antalyaspor taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.



Hesap.com Antalyaspor'da eski Trabzonsporlu oyunculardan Abdülkadir Ömür, ilk 11'de oyuna başlarken Poyraz Efe Yıldırım ise yedek kulübesinde yer aldı.

