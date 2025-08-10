Fitili sosyal medyadan ateşlemişti: Asensio'dan Fenerbahçe'ye müjde!

FENERBAHÇE'Yİ BEKLİYOR Paris Saint-Germain'de forma giyen ve Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı öğrenilen Marco Asensio ile ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi. Sky'ın haberine göre İspanyol yıldız, sarı-lacivertli kulüpten gelecek olan haberi bekliyor.

MOURINHO İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Haberin devamında Asensio'nun kariyer hedefleri arasında Fenerbahçe'de oynamak ve teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmak istemesinin bulunduğu kaydedildi.



29 yaşındaki futbolcunun isteğinin, Fenerbahçe'nin teknik direktör Mourinho ile uzun soluklu bir iş birliği planladığına işaret ettiği ifade edildi.



Ayrıca bu durumun Fenerbahçe'nin transferde elini güçlendirecek önemli bir gelişme olarak değerlendirildiği yazıldı.



Öte yandan Asensio, Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynadığı maç sonrası taraftarları heyecanlandırdı.



Yıldız futbolcu, PSG'de takım arkadaşlığı yaptığı Milan Skriniar'ın "Savaştık. Kaybettik ama Kadıköy'de ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Haydi Fener." ifadesinin yer aldığı paylaşımını beğendi.