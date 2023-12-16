FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası | Eczacıbaşı Dynavit finalde

Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Yarı Finali'nde Brezilya'dan Dentil Praia Clube ekibini 3-1 yenerek finale çıkmayı başardı.
Eczacıbaşı, finalde VakıfBank-Tianjin karşılaşmasının galibiyle yarın TSİ 14.30'da karşı karşıya gelecek.
MAÇTAN NOTLAR
SALON: Dragon Sports Center
HAKEMLER: Sonja Simonovska (Karadğa), Ziling Wang (Çin)
ECZACIBAŞI Dynavit: Hande, Jack, Naz, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, Simge (L) (Yaprak, Elif, Gray, Beyza, Defne, Czyrnianska)
DENTİL PRAİA: Kasiely, Adenizia, Claudia, Kuznetsova, Lorena, Tainara, Natália (L), Suelen (L) (Monique, Rabadzhieva, Naiane, Milka, Priscila)
SETLER: 25-16, 25-12, 25-27, 25-22
SÜRE: 78 dakika
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