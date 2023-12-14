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FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Eczacıbaşı yarı finalde

Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu ilk maçında Gerdau Minas'ı 3-0 (25-19, 25-11, 25-18) yenerek yarı finali garantiledi.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Eczacıbaşı yarı finalde

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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası A Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya temsilcisi Gerdau Minas'ı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla turuncu-beyazlı takım, yarı finale yükseldi. Grupta ikinci yenilgisini yaşayan Gerdau Minas ise elendi.

Eczacıbaşı Dynavit, A Grubu'ndaki ikinci ve son maçında yarın TSİ 14.30'da Çin'in Tianjin Bohai Bank takımıyla karşılaşacak.

MAÇTAN NOTLAR

Hakemler: Wang Ziling (Çin), Kang Joo-Hee (Güney Kore)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Jack-Kisal, Naz Aydemir Akyol, Voronkova, Stevanovic, Boskovic (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Gray, Beyza Arıcı, Czyrnianska)

Gerdau Minas: Pri Daroit, Kudiess, Tomazoni, Pena Isabel, Thaisa, Nascimento (Nyeme, Mitchem)

Setler: 25-19, 25-11, 25-18

Süre: 64 dakika (21, 22, 21)

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası: Eczacıbaşı yarı finalde - 1
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