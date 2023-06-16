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FIVB Voleybol Milletler Ligi | Filenin Sultanları Kanada'yı 3-0 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasındaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 yendi.

FIVB Voleybol Milletler Ligi | Filenin Sultanları Kanada'yı 3-0 mağlup etti

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ikinci hafta üçüncü maçında Kanada ile karşı karşıya geldi.

Filenin Sultanları Hong Kong'taki Coliseum Spor Salonu'ndan oynanan maçtan 3-0 galip ayrıldı.

SET SONUÇLARI

1.Set: 25-15
2.Set: 25-22
3.Set: 25-20

Turnunuvadaki 5. galibiyetini alan Milliler'in 2 yenilgisi bulunuyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ikinci haftanın dördüncü maçında 18 Haziran Pazar günü Dominik Cumhuriyeti ile oynayacak.

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