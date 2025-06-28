Flamengo - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIFA Kulüpler Dünya Kupası)

Flamengo, Kulüpler Dünya Kupası’nda Chelsea, Esperance, LAFLC gibi takımların yer aldığı gruptan birinci olarak çıktı. Flamengo çıktığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Flamengo - Bayern Münih mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, mücadelenin detayları…



FLAMENGO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?



FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Flamengo ve Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele 29 Haziran Pazar günü saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Eşleşmenin kazananı adını çeyrek finale yazdıracak.

