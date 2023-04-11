Flamengo'da Vitor Pereira gönderildi

Flamengo, Vitor Pereira ile yolların ayrıldığını açıkladı.



Flamengo'nun Fluminense'ye mağlup olduğu Carioca Ligi Finali rövanş karşılaşmasında taraftarlar, Portekizli teknik adamı istifaya davet etmiş, taraftarlar, karşılaşma esnasında "Flamengo'nun sana ihtiyacı yok" tezahüratlarında bulunarak tecrübeli teknik adamın istifasını istemişti.



Pereira, Flamengo ile verdiği şampiyonluk mücadelesi ve kupa yolculuğunda mutlu sona ulaşamamıştı.



2015 ve 2021 yıllarında Fenerbahçe'de görev yapan Pereira, 13 Aralık 2022'de Dorival Junior yerine Brezilya Serie A ekibi Flamengo'nun teknik direktörlük görevine getirilmişti.

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