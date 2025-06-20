Florian Wirtz, resmen Liverpool'da

Liverpool, Bayer Leverkusen'den 22 yaşındaki Florian Wirtz'i kadrosuna kattı.

İngiliz ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada Alman futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtilirken, bonservis konusunda ise açıklama yapılmadı.



Florian Wirtz, Bayer Leverkusen formasıyla bu sezon 45 maçta 16 gol atıp 14 asist yaptı.