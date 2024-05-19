Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerginlik: Fenerbahçe formalı taraftara tepki

Süper Lig'in 37'nci haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi çok sayıda sarı kırmızılı taraftar Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanarak tezahürat ve marşlarla takımlarına moral verdi.
Takımın tesislerden çıkışını bekleyen sarı kırmızılı taraftarlar, o sırada yanlarından geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi.
POLİS EKİPLERİ KURTARDI
Ardından sarı kırmızılı bir taraftarın Fenerbahçe formalı kadına şişe fırlattığı kameralara yansıdı.
Fenerbahçe taraftarı, polis eşliğinde otomobile bindirilerek kalabalıktan uzaklaştırıldı.
FENERBAHÇE FORMALI TARAFTARA FLORYA'DA TEPKİ
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