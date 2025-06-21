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Fluminense  Ulsan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIFA Kulüpler Dünya Kupası)

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan Fluminense - Ulsan karşılaşmasıyla devam ediyor. Fluminense ilk maçında Dortmund ile berabere kalırken Ulsan ise Mamelodi karşısında sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. Brezilya ekibi organizasyonda ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Peki Fluminense  Ulsan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…

Fluminense  Ulsan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIFA Kulüpler Dünya Kupası)


FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Fluminense ile Ulsan Hyundai karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, Fluminense-Ulsan Hyundai maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fluminense topladığı 1 puanla üçüncü sırada bulunurken Ulsan ise henüz puan alamadı.

FLUMİNENSE - ULSAN MAÇI NE ZAMAN?

Fluminense-Ulsan arasında oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçı 22 Haziran Pazar günü saat 01.00’de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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