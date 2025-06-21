Fluminense  Ulsan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (FIFA Kulüpler Dünya Kupası)



FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Fluminense ile Ulsan Hyundai karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, Fluminense-Ulsan Hyundai maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fluminense topladığı 1 puanla üçüncü sırada bulunurken Ulsan ise henüz puan alamadı.



FLUMİNENSE - ULSAN MAÇI NE ZAMAN?



Fluminense-Ulsan arasında oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçı 22 Haziran Pazar günü saat 01.00’de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

