Fode Ballo-Toure kimdir? Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Fode Ballo-Toure hangi mevkide oynuyor?

Fode Ballo-Toure, 3 Ocak 1997 yılında Fransa'nın Conflans-Sainte-Honorine şehrinde doğmuştur. Genellikle sol bek pozisyonunda oynar.
Futbol kariyerine Paris Saint-Germain'in gençlik akademisinde başlamış ve ardından Lille OSC'ye transfer olmuştur.
Lille'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çektikten sonra 2019'da AS Monaco'ya transfer olmuştur.
Monaco'da geçirdiği dönemin ardından, 2021 yazında İtalya Serie A takımlarından AC Milan'a transfer olmuştur.
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