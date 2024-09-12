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Fode Ballo-Toure kimdir? Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Fode Ballo-Toure hangi mevkide oynuyor?

Fode Ballo-Toure, sosyal medyada birçok Beşiktaşlı taraftarın merak edip araştırdığı futbolcular arasında yer almaya başladı. Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Fode Ballo-Toure'nin hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Fode Ballo-Toure kimdir? Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Fode Ballo-Toure hangi mevkide oynuyor?

Fode Ballo-Toure kimdir? Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Fode Ballo-Toure hangi mevkide oynuyor?

Fode Ballo-Toure, 3 Ocak 1997 yılında Fransa'nın Conflans-Sainte-Honorine şehrinde doğmuştur. Genellikle sol bek pozisyonunda oynar.

Futbol kariyerine Paris Saint-Germain'in gençlik akademisinde başlamış ve ardından Lille OSC'ye olmuştur.

Lille'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çektikten sonra 2019'da AS Monaco'ya transfer olmuştur.

Monaco'da geçirdiği dönemin ardından, 2021 yazında İtalya Serie A takımlarından AC Milan'a transfer olmuştur.

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