Football Manager oyunuyla transfer duyurusu, "Oyun düş kurar, hayat gerçeği fısıldar"
09.02.2026 18:40
Son Güncelleme: 09.02.2026 18:46
Başakşehir, Gürcü sol bek Saba Kharebashvili'yi transfer etti. Transfer duyurusu Football Manager oyunuyla yapıldı.
Trendyol Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir, 17 yaşındaki Gürcü sol bek Saba Kharebashvili'nin transfer edildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varmıştır. Gürcü milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026-2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir." denildi.
PERFORMANSI
Saba Kharebashvili, genç yaşına rağmen Dinamo Tiflis formasıyla 58 resmi müsabakada mücadele etti.
Gürcistan 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın da formasını terleten Kharebashvili, Gürcü futbolunun gelecek vadeden oyuncuları arasında gösteriliyor.