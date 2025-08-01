Forma fiyatları devler liginde

Süper Lig'de yeni sezon 8 Ağustos'ta başlıyor.



Üç büyüklerin forma fiyatları ise 5 yılda hem enflasyonu hem de Euro kurunu katladı.



Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeni sezon formaları taraftarla buluştu.



Son şampiyon Galatasaray'ın formaları 4 bin 500 TL'den, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin formaları ise 4 bin 250 TL'den satışa sunuldu.



5 SEZONDA 3 KAT ARTTI



Habertürk'ün haberine göre, fiyatlar 5 sezon öncesine göre euro bazında 3 kata yakın artmış durumda.



Galatasaray'ın formaları 2021/2022 sezonunda 400 TL'lik etiketle taraftarla buluştu. Euro bazında 39 Euro'ya denk gelen fiyat, bugün 96 Euro'ya denk geliyor.



Fenerbahçe aynı sezonda formalarını 320 TL'den satışa sundu. Bu rakam yaklaşık 31 Euro'ya denk geliyordu. Fiyat bugün 90 euro civarında.



Beşiktaş'ın formaları ise 2021/2022 sezonu öncesinde 360 TL'den satışa çıktı. 35 Euro'ya tekabül eden bu fiyat, bugün 90 euro.



AVRUPA SINIRINDA



Üç büyükler için 90 euro bandında seyreden fiyatlar, Avrupa takımlarında da 100 euro civarında.



Manchester United, Arsenal, Juventus, Milan, Real Madrid, Barcelona, Chelsea gibi devlerin formaları bu sezon 100 eurodan satışa çıktı.