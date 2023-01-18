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Formula 1, 2023 takvimi belli oldu! Takvimden çıkarılan Çin'in yerine İstanbul eklenecek mi?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2023 sezonu takvimi belli oldu. Çin Grand Prix'si Covid-19 salgınından kaynaklanan zorluklar nedeniyle takvimden çıkarıldı. Peki yeni sezonda İstanbul olacak mı?

Formula 1, 2023 takvimi belli oldu! Takvimden çıkarılan Çin'in yerine İstanbul eklenecek mi?

tarafından yapılan açıklamada 2023 sezonunun takvimi ilan edildi.

Beklendiği şekilde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan zorluklar nedeniyle yapılamayacağı duyurulan Çin Grand Prix'si programda bulunmadı.

Çin'in yokluğunda Türkiye'nin Formula 1'e ev sahipliği yapacağı iddiaları gündeme gelmişti ancak açıklanan yeni sezon takvimi ile İstanbul'un yer almayacağı belli oldu.

Çin Grand Prix'sinin iptali sonrası Formula 1, aynı tarihler için programa yeni bir yarış destinasyonu eklemedi.

28 GÜNLÜK BOŞLUK OLACAK

Bu durum, nisan ayında Avustralya ve Azerbaycan'daki yarışlar arasında 28 günlük bir boşluk olacağı anlamına geliyor.

Açıklamaya göre, 5 Mart 2023'te Bahreyn Grand Prix'siyle başlayacak organizasyonda 23 yarış düzenlenecek.

Katar etabının tekrar eklendiği organizasyonun sondan bir önceki Los Angeles Grand Prix'sindeki yarış ise Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) onay alınması halinde cumartesi gecesi düzenlenecek. F1 yarışları, diğer etaplarda pazar günü yapılmaya devam edecek.

Formula 1, 2023 takvimi belli oldu! Takvimden çıkarılan Çin'in yerine İstanbul eklenecek mi? - 1 Formula 1, 2023 sezonu takvimi 

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