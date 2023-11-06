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Formula 1 ABD Grand Prix'si ne zaman?

Formula 1'de üst üste 3. kez dünya şampiyonluğa ulaşan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, Brezilya Grand Prix'sini kazandı. Bu gelişmenin ardından tüm gözler sezonun en önemli etaplarından olan ABD yarışına çevrildi. Peki, Formula 1 ABD Grand Prix'si ne zaman?

Formula 1 ABD Grand Prix'si ne zaman?

Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılan yarışı 1:56:48.894'lük derecesiyle ilk sırada tamamlayan Verstappen, bu sezon 17. kez podyumun zirvesine çıkarak bu alandaki rekorunu geliştirdi. İşte, ABD Grand Prix'si tarihi...

ABD YARIŞI NE ZAMAN?

Şampiyonanın 22. yarışı ABD Grand Prix'si, 19 Kasım Pazar günü düzenlenecek.

GÜNCEL TAKIMLAR VE PİLOTLAR KLASMANI

Brezilya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5'teki puan sıralaması şöyle oluştu:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 524

2. Sergio Perez (Meksika): 258

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 226

4. Fernando Alonso (İspanya): 198

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 195

Takımlar

1. Red Bull: 782

2. Mercedes: 382

3. Ferrari: 362

4. McLaren: 282

5. Aston Martin: 261

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