Formula 1 ABD Grand Prix'si ne zaman?

Sao Paulo kentindeki 4,3 kilometrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılan yarışı 1:56:48.894'lük derecesiyle ilk sırada tamamlayan Verstappen, bu sezon 17. kez podyumun zirvesine çıkarak bu alandaki rekorunu geliştirdi. İşte, Formula 1 ABD Grand Prix'si tarihi...



ABD YARIŞI NE ZAMAN?



Şampiyonanın 22. yarışı ABD Grand Prix'si, 19 Kasım Pazar günü düzenlenecek.



GÜNCEL TAKIMLAR VE PİLOTLAR KLASMANI



Brezilya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5'teki puan sıralaması şöyle oluştu:



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 524



2. Sergio Perez (Meksika): 258



3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 226



4. Fernando Alonso (İspanya): 198



5. Lando Norris (Büyük Britanya): 195



Takımlar



1. Red Bull: 782



2. Mercedes: 382



3. Ferrari: 362



4. McLaren: 282



5. Aston Martin: 261



