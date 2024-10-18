Formula 1 ABD Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Formula 1'de sıradaki durak ABD olacak. Sezonun son 6 hafta sonuna girilirken, F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lando Norris 3 kez, Lewis Hamilton, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz birer kez podyumun zirvesine çıktı. Peki, Formula 1 ABD Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'siyle devam edecek. ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'ndeki yarış, 56 tur üzerinden düzenlenecek. İşte, Formula 1 ABD Grand Prix'si hakkında bilgiler...
Sıralama turları 20 Ekim Pazar günü TSİ 01.00, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak.
Yarışlar F1 TV ve beIN SPORTS 4 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 331
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 279
3. Charles Leclerc (Monako): 245
4. Oscar Piastri (Avustralya): 237
5. Carlos Sainz (İspanya): 190
Takımlar
1. McLaren: 516
2. Red Bull: 475
3. Ferrari: 441
4. Mercedes: 329
5. Aston Martin: 86
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