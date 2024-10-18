Formula 1 ABD Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'siyle devam edecek. ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'ndeki yarış, 56 tur üzerinden düzenlenecek. İşte, Formula 1 ABD Grand Prix'si hakkında bilgiler...



Sıralama turları 20 Ekim Pazar günü TSİ 01.00, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak.



Yarışlar F1 TV ve beIN SPORTS 4 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.



ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 331



2. Lando Norris (Büyük Britanya): 279



3. Charles Leclerc (Monako): 245



4. Oscar Piastri (Avustralya): 237



5. Carlos Sainz (İspanya): 190



Takımlar



1. McLaren: 516



2. Red Bull: 475



3. Ferrari: 441



4. Mercedes: 329



5. Aston Martin: 86