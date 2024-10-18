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Formula 1 ABD Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1'de sıradaki durak ABD olacak. Sezonun son 6 hafta sonuna girilirken, F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lando Norris 3 kez, Lewis Hamilton, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz birer kez podyumun zirvesine çıktı. Peki, Formula 1 ABD Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 ABD Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 19. yarışı ABD Grand Prix'siyle devam edecek. ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'deki 5,513 kilometrelik Pisti'ndeki yarış, 56 tur üzerinden düzenlenecek. İşte, Formula 1 ABD Grand Prix'si hakkında bilgiler...

Sıralama turları 20 Ekim Pazar günü TSİ 01.00, yarış ise aynı gün TSİ 22.00'de başlayacak.

Yarışlar F1 TV ve beIN SPORTS 4 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 331

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 279

3. Charles Leclerc (Monako): 245

4. Oscar Piastri (Avustralya): 237

5. Carlos Sainz (İspanya): 190

Takımlar

1. McLaren: 516

2. Red Bull: 475

3. Ferrari: 441

4. Mercedes: 329

5. Aston Martin: 86

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