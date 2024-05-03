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Formula 1 ABD Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1'de heyecan ABD'de devam edecek. Bu sezon Bahreyn, Suudi Arabistan, Japonya ve Çin'deki yarışlarda Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaştı. Avustralya Grand Prix'sini ise Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı. Tüm gözler şimdi Formula 1 ABD Grand Prix'sinde. Peki, Formula 1 ABD Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 ABD Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışına ABD ev sahipliği yapacak. ABD'nin 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde yapılacak yarış, 57 tur üzerinden düzenlenecek. ABD Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 110 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 85

3. Charles Leclerc (Monako): 76

4. Carlos Sainz (İspanya): 69

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 58

Takımlar

1. Red Bull: 195

2. Ferrari: 151

3. McLaren: 96

4. Mercedes: 52

5. Aston Martin: 40

Sprint elemelerinin bugün gerçekleştirileceği etapta 4 Mayıs'ta TSİ 19.00'da sprint yarışı ve TSİ 23.00'de sıralama turları başlayacak. Yarış ise 5 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00'de koşulacak.

Formula 1'in antrenman turları, sıralama turları, sprint yarışları, Grand Prix’ler ile Formula 2, Formula 3, F1 Academy ve Porsche Cup beIN SPORTS’ta olacak.

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