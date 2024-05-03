Formula 1 ABD Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışına ABD ev sahipliği yapacak. ABD'nin 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde yapılacak yarış, 57 tur üzerinden düzenlenecek. ABD Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 110 puan



2. Sergio Perez (Meksika): 85



3. Charles Leclerc (Monako): 76



4. Carlos Sainz (İspanya): 69



5. Lando Norris (Büyük Britanya): 58



Takımlar



1. Red Bull: 195



2. Ferrari: 151



3. McLaren: 96



4. Mercedes: 52



5. Aston Martin: 40



Sprint elemelerinin bugün gerçekleştirileceği etapta 4 Mayıs'ta TSİ 19.00'da sprint yarışı ve TSİ 23.00'de sıralama turları başlayacak. Yarış ise 5 Mayıs Pazar günü TSİ 23.00'de koşulacak.



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