Formula 1 ABD Grand Prix'sini Max Verstappen kazandı

ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'de 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenen yarış, 56 tur üzerinden yapıldı.



Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 34 dakika 00.161 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Verstappen, sezonun 5. yarışını kazandı.



McLaren'dan Büyük Britanyalı Lando Norris, Verstappen'in 7.959 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc ise liderin 15.373 saniye gerisinde üçüncü oldu.



Sezonun 20. ayağı Meksika Grand Prix'si, 26 Ekim Pazar günü koşulacak.



ABD Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar



1. Oscar Piastri (Avustralya): 346



2. Lando Norris (Büyük Britanya): 332



3. Max Verstappen (Hollanda): 306



4. George Russell (Büyük Britanya): 252



5. Charles Leclerc (Monako): 192



Takımlar



1. McLaren: 678



2. Mercedes: 341



3. Ferrari: 334



4. Red Bull Racing: 331



5. Williams: 111