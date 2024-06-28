Formula 1 Avusturya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 11. etabı olan Avusturya Grand Prix'si ile devam edecek. Yarışseverler de tarih, saat ve yayıncı kanal bilgilerine dair araştırmalarına hız verdi. İşte, Formula 1 Avusturya Grand Prix'si hakkında bilgiler...



Spielberg kentinde bulunan 4,3 kilometrelik Red Bull Ring pistinde, 71 tur üzerinden düzenlenecek etapta sprint eleme turları, 29 Haziran'da TSİ 17.30, sprint yarışı 29 Haziran Cumartesi günü TSİ 13.00, yarış ise 30 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.



Yarışlar, beIN SPORTS 4 kanalında canlı yayınlanacak.



Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 219 puan



2. Lando Norris (Büyük Britanya): 150



3. Charles Leclerc (Monako): 148



4. Carlos Sainz (İspanya): 116



5. Sergio Perez (Meksika): 111



Takımlar



1. Red Bull: 330



2. Ferrari: 270



3. McLaren: 237



4. Mercedes: 151



5. Aston Martin: 58