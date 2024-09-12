Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Azerbaycan'ın 8. kez ev sahipliği yapacağı Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i, 15 Eylül'de gerçekleştirilecek. Organizasyonun yapılacağı sokaklar, araç ve yaya trafiğine kapatılarak piste dönüştürüldü. İşte, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i hakkında bilgiler...



YARIŞLAR NE ZAMAN?



Yarışın antrenman turları 13 Eylül'de sıralama turları ise 14 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Pazar günü saat 14'te başlayacak Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'si beIN SPORTS 4 ekranlarından takip edilecek.



WİLL SMİTH SAHNE ALACAK



Hız tutkunları, yarışların yanı sıra çeşitli eğlence aktivitelerine de katılma şansı elde edecek. Etkinlikler kapsamında ABD'li sinema oyuncusu ve müzisyen Will Smith sahne alacak.



6 KM'DE 20 ZORLU VİRAJ



Yarış güzergahı ve çevresindeki caddelerde güvenlik önlemleri artırıldı, pist olarak kullanılacak bölgeler bariyerlerle çevrildi. Güzergah üzerindeki Azadlık ve Azneft meydanları ile Kız Kalesi ve kale kapıları gibi tarihi ve kültürel yapıların karşısına tribünler kuruldu.



Azerbaycan Grand Prix'sinin startı, Azadlık Meydanı'ndan verilecek. Araçlar, Hazar Denizi'nin kıyısındaki caddeden geçerek tarihi İçerişehir'in etrafını turlayacak ve yine Azadlık Meydanı'ndaki bitiş çizgisine varacak.



Bir turda yaklaşık 6 kilometre mesafe katedecek F1 pilotları, 20 zorlu virajı bulunan pistte 51 tur atacak.

