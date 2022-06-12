Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'ini kazanan Max Verstappen oldu

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'ini Max Verstappen kazandı. Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ise ikinci oldu.

Haberler - ntv.com.tr - AFP 12.06.2022 - 15:49 | Son Güncelleme : 12.06.2022 - 16:26

Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'ini kazanan Max Verstappen oldu

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Azerbaycan Grand Prix'i 'in birinciliği ile sona erdi. Verstappen yarışa 3. Gridde başladı.

Bu galibiyet aynı zamanda Verstappen'in sezondaki 5. galibiyeti oldu.

Sezonun 8. yarışında Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ise ikinci oldu.

Mercedes ekibiniden George Russell ise yarışmayı üçüncülükle tamamladı.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Charles Leclerc ise 21. turda aracı bozulduğu için yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Monakolu pilotun takım arkadaşı Carlos Sainz'in de aracı 9. turda arıza yaptığı için yarışı tamamlayamadı.

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