Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si ne zaman yapılacak?

Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sine geri sayım başladı. Yarış tutkunları bu sezonun 4. etabının tarihine ve diğer ayrıntılarına odaklandı. İşte, Formula 1 Bahreyn Grand Prix'si tarihi...



FORMULA 1 GRAND PRİXSİ NE ZAMAN?



Sezonun dördüncü yarışı Bahreyn Grand Prix'si, 13 Nisan'da düzenlenecek.



JAPONYA GRAND PRİXSİ'NDEN NOTLAR



Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte yapılan yarış, 53 tur üzerinden düzenlendi.



Verstappen, pole pozisyonunda başladığı yarışı, 1 saat 22 dakika 06.983 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.



Sezonun ilk etabı Avustralya'da galip gelen McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris, Verstappen'in 1.423 saniye gerisinde ikinci oldu. Takım arkadaşı Avustralyalı pilot Oscar Piastri ise liderin 2.129 saniye arkasında üçüncü sırayı elde etti.



TAKIMLAR VE PİLOTLAR KLASMANI



Japonya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:



Pilotlar



1. Lando Norris (Büyük Britanya): 62 puan



2. Max Verstappen (Hollanda): 61



3. Oscar Piastri (Avustralya): 49



4. George Russell (Büyük Britanya): 45



5. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 30



Takımlar



1. McLaren: 111



2. Mercedes: 75



3. Red Bull: 61



4. Ferrari: 35



5. Williams: 19