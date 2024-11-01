Formula 1 Brezilya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki 4,3 kilometrelik Autodromo Jose Carlos Pace Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, 2 Kasım Cumartesi TSİ 21.00, yarış ise 3 Kasım Pazar TSİ 20.00'de başlayacak. Yarışlar, beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.



Brezilya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 362



2. Lando Norris (Büyük Britanya): 315



3. Charles Leclerc (Monako): 291



4. Oscar Piastri (Avustralya): 251



5. Carlos Sainz (İspanya): 240



Takımlar



1. McLaren: 566



2. Ferrari: 537



3. Red Bull: 512



4. Mercedes: 366



5. Aston Martin: 86