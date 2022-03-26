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Formula 1, Cidde'deki saldırıya rağmen yarışların yapılacağını açıkladı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki sezonun ikinci yarışı, dün kentte yer alan Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerinin saldırıya uğramasına rağmen bu hafta sonu yapılacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.03.2022 - 13:59 | Son Güncelleme : 26.03.2022 - 14:01

Formula 1, Cidde'deki saldırıya rağmen yarışların yapılacağını açıkladı

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'in Suudi Arabistan'daki antreman turları sırasında kentte yer alan Aramco'ya ait petrol dağıtım tesislerine saldırı düzenlendi. 

Formula 1'den yapılan yazılı açıklamada, "Formula 1 ve FIA, tüm takımlar ve sürücülerle yapılan görüşmelerin ardından 2022 FIA Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinin planlandığı gibi devam edeceğini doğruluyor." denildi.

Açıklamada, dün Cidde'de meydana gelen ve geniş çapta yankısı olan saldırının ardından, Suudi hükümet yetkilileri ve güvenlik kurumlarının yarışların yapılmasının güvenli olduğuna dair tam ve ayrıntılı güvence verdiği ifade edildi.

​​​​​​​Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Corniche Pisti'ndeki yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları bugün, yarış ise yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

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