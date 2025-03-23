Formula 1 Çin GP'sini Oscar Piastri kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci etabı Çin Grand Prix'sini, McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı.



Şanghay şehrindeki 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde düzenlenen yarış, 56 tur üzerinden yapıldı.



Piastri, pole pozisyonunda başladığı ve baştan sona önde götürdüğü yarışı, 1 saat 30 dakika 55.026 saniyelik derecesiyle kazanarak kariyerinin üçüncü etap galibiyetine ulaştı.



Sezonun ilk etabı Avustralya'da galip gelen McLaren'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lando Norris, takım arkadaşının 9.748 saniye gerisinde ikinci oldu.



Mercedes'ten Büyük Britanyalı George Russell ise liderin 11.097 saniye arkasında üçüncü sırayı elde etti.



Son 4 sezonun şampiyonu Hollandalı Max Verstappen'in (Red Bull) 4'üncü olduğu yarışta Ferrari sürücüleri Monakolu Charles Leclerc 5'inci, 7 kez dünya şampiyonu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise 6'ncı sırayı aldı.



Sezonun üçüncü yarışı Japonya Grand Prix'si, 6 Nisan'da düzenlenecek.



Çin Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:



PİLOTLAR



1. Lando Norris (Büyük Britanya): 44 puan



2. Max Verstappen (Hollanda): 36



3. George Russell (Büyük Britanya): 35



4. Oscar Piastri (Avustralya): 34



5. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 18



TAKIMLAR

1. McLaren: 78



2. Mercedes: 53



3. Red Bull: 36



4. Ferrari: 35



5. Williams: 12