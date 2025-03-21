Formula 1 Çin Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çin Grand Prix'sinde 56 tur üzerinde koşulacak. Sezonun 2. yarışına sahne olacak 5,4 kilometrelik Şanghay Uluslararası Pisti'nde sprint sıralama turu yapıldı. Lewis Hamilton 1 dakika 30.849 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Red Bull'dan Max Verstappen ise 0.018 saniye farkla ikinci sıranın sahibi oldu. Hamilton'un 0.08 saniye gerisinde kalan McLaren sürücüsü Oscar Piastri de sprint yarışına üçüncü sıradan başlayacak.



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Çin Grand Prix'si, 23 Mart'ta düzenlenecek.



Sprint yarışı 22 Mart Cumartesi günü TSİ 06.00'da, sıralama turları ise TSİ 10.00'da başlayacak.



Ana yarış, 23 Mart Pazar günü TSİ 10.00'da start alacak ve beIN SPORTS 4 kanalında takip edilebilecek.



TAKIMLAR VE PİLOTLAR KLASMANI



Sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar



1. Lando Norris (Büyük Britanya): 25 puan



2. Max Verstappen (Hollanda): 18



3. George Russell (Büyük Britanya): 15



4. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 12



5. Alexander Albon (Tayland): 10



Takımlar



1. McLaren: 27



2. Mercedes: 27



3. Red Bull: 18



4. Williams: 10



5. Aston Martin: 8