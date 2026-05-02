Formula 1 efsanesi hayatını kaybetti

İtalyan sporunun en saygın isimlerinden biri olan Alex Zanardi’nin ölümünü ailesi duyurdu.

Aile, yaptığı açıklamada Zanardi’nin “ani ancak huzurlu bir şekilde, ailesi ve yakınlarının sevgisiyle çevriliyken” hayatını kaybettiğini bildirdi.

ENGELLERİ AŞAN BİR HAYAT

Zanardi, 2001 yılında Almanya’daki Lausitzring pistinde geçirdiği korkunç kazada iki bacağını kaybetmişti.

Ancak bu ağır travmaya rağmen spora geri dönen Zanardi, Paralimpik oyunlarda büyük başarılar elde ederek dünya çapında bir ilham kaynağı haline geldi.

PARALİMPİK BAŞARIYLA ZİRVEYE ÇIKTI

Zanardi, yıllarca katıldığı pek çok paralimpik oyunda toplam dört altın madalya kazandı. Performansıyla engelli sporlarına bakışı değiştiren isimlerden biri olarak gösterildi.

1990’lı yılların başında Formula 1 'de Jordan, Minardi ve Lotus takımları adına yarışan Zanardi, daha sonra ABD’de CART serisine geçerek 1997 ve 1998’de şampiyonluk elde etti.

1999’da Williams ile Formula 1’e dönen Zanardi, ardından yeniden ABD’ye yöneldi.

2020 YILINDA İKİNCİ BÜYÜK KAZA

Zanardi, Haziran 2020’de İtalya’nın Toskana bölgesinde geçirdiği kazada ağır kafa travması yaşadı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından yaklaşık 18 ay sonra evine dönebilmişti.

MELONİ'DEN DE AÇIKLAMA VAR

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Zanardi’yi “hayatın her sınavını cesaret ve onur dersine dönüştüren büyük bir şampiyon” olarak nitelendirdi.

İtalya Bisiklet Federasyonu Başkanı Cordiano Dagnoni ise Zanardi’nin ülkenin spor kültürünü dönüştürdüğünü ve milyonlara umut verdiğini söyledi.

Hafta sonu yarışlarında sporcu anısına saygı duruşu yapılacağı açıklandı.