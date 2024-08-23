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Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1'de heyecan Hollanda'da devam edecek. F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer aldı, Lewis Hamilton 2, George Russell, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc ve Oscar Piastri birer kez podyumun zirvesine çıktı. Peki, Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 15. yarışı Grand Prix'si ile devam edecek. Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek Hollanda Grand Prix'sinde heyecan dorukta olacak.

HOLLANDA GRAND PRİX'Sİ NE ZAMAN?

Hollanda Grand Prix'sinde sıralama turları 24 Ağustos'ta yarış ise 25 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Yarışlar, F1 TV ve beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 277

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 199

3. Charles Leclerc (Monako): 177

4. Oscar Piastri (Avustralya): 167

5. Carlos Sainz (İspanya): 162

Takımlar

1. Red Bull: 408

2. McLaren: 366

3. Ferrari: 345

4. Mercedes: 266

5. Aston Martin: 73

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