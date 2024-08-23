Formula 1 Hollanda Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'si ile devam edecek. Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek Hollanda Grand Prix'sinde heyecan dorukta olacak.



HOLLANDA GRAND PRİX'Sİ NE ZAMAN?



Hollanda Grand Prix'sinde sıralama turları 24 Ağustos'ta yarış ise 25 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.



Yarışlar, F1 TV ve beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.



PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI



Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 277



2. Lando Norris (Büyük Britanya): 199



3. Charles Leclerc (Monako): 177



4. Oscar Piastri (Avustralya): 167



5. Carlos Sainz (İspanya): 162



Takımlar



1. Red Bull: 408



2. McLaren: 366



3. Ferrari: 345



4. Mercedes: 266



5. Aston Martin: 73



