Formula 1 iki yıl aranın ardından Avustralya'ya dönüyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3. yarışına, Corona virüs salgını yüzünden iki yıldır takvimde yer almayan Avustralya ev sahipliği yapacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.04.2022 - 09:46

Formula 1 iki yıl aranın ardından Avustralya'ya dönüyor

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'de şampiyonanın 3. ayağı, Melbourne kentiyle aynı adı taşıyan 5,2 kilometrelik pistte düzenlenecek. 'sinin sıralama turları, yarın TSİ 09.00'da gerçekleştirilecek. 58 turluk yarış ise 10 Nisan Pazar günü TSİ 08.00'de başlayacak.

Şu ana kadar Ferrari takımından Charles Leclerc ve Red Bull'dan Max Verstappen'in birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Charles Leclerc (Monako): 45 puan

2. Carlos Sainz (İspanya): 33

3. Max Verstappen (Hollanda): 25

4. George Russell (Büyük Britanya): 22

5. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 16

TAKIMLAR

1. Ferrari: 78

2. Mercedes: 38

3. Red Bull: 37

4. Alpine: 16

5. Haas Ferrari: 12

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