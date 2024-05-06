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Formula 1 İtalya Grand Prix'si ne zaman?

F1 Miami Grand Prix'sini Lando Norris kazandı. Miami kentiyle aynı adı taşıyan 5,4 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 57 tur üzerinden yapıldı. Tüm gözler şimdi yarışın Avrupa'daki etabında olacak. Peki, Formula 1 İtalya Grand Prix'si ne zaman?

Formula 1 İtalya Grand Prix'si ne zaman?

Dünya Şampiyonası'nın 6. etabı Miami Grand Prix’sini Mclaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Yarışa 5. cepten başlayan Norris, 1 saat 30 dakika 49.876 saniyelik derecesiyle kariyerinin ilk grand prix zaferini elde etti. Son üç yılın şampiyonu Red Bull pilotu Max Verstappen, liderin 7.612 saniye gerisinde ikinci, Ferrari pilotu Charles Leclerc ise 9.920 saniye farkla üçüncü oldu. Sıradaki yarış ise 'da olacak.

FORMULA 1 İTALYA GRAND PRİXSİ NE ZAMAN?

Sezonun 7. yarışı İtalya Grand Prix'si, 19 Mayıs'ta koşulacak.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Miami Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 136 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 101

3. Charles Leclerc (Monako): 98

4. Carlos Sainz (İspanya): 85

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 83

Takımlar

1. Red Bull: 237

2. Ferrari: 189

3. McLaren: 124

4. Mercedes: 64

5. Aston Martin: 42

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