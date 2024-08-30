Formula 1 İtalya Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'si ile devam edecek. Yarışseverler ise söz konusu Formula 1 İtalya Grand Prix'sine dair ayrıntılara odaklandı. İşte, Formula 1 İtalya Grand Prix'si yarış takvimi...



İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek İtalya Grand Prix'sinde sıralama turları 31 Ağustos Cumartesi günü TSİ 17.00, yarış ise 1 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.



Yarışların tamamı, F1 TV ve beIN SPORTS 4 ekranlarında canlı yayınlanacak.



Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 295



2. Lando Norris (Büyük Britanya): 225



3. Charles Leclerc (Monako): 192



4. Oscar Piastri (Avustralya): 179



5. Carlos Sainz (İspanya): 172



Takımlar



1. Red Bull: 434



2. McLaren: 404



3. Ferrari: 370



4. Mercedes: 276



5. Aston Martin: 74