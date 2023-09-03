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Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde, zafer Max Verstappen'in

Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde Max Verstappen yarışın kazananı oldu. Hollandalı pilot böylelikle 10 kez artarda yarış kazanan ilk pilot olma unvanını elde etti.

Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde, zafer Max Verstappen'in

Dünya Şampiyonası'nda 15. yarışı İtalya'da düzenlendi.

5,7 kilometrelik pistte gerçekleşen yarışta bitiş çizgisini ilk geçen isim Red Bull'un Hollandalı pilotu oldu.

Verstappen, 10. kez arka arkaya kazanan ilk pilot olma unvanını elde ederek rekor kırdı.

Yarışa ilk sıradan başlayan Carlos Sainz üçüncü bitirirken, Ferrari pilotu Charles Leclerc dördüncü olup podyumun dışında kaldı. 

Red Bull'da Sergio Perez ise yarışın son bölümünde yaptığı ataklarla yarışı ikinci sırada tamamladı.

Mercedes'ten George Russel beşinci, ise altıncı olarak tamamladı.

İTALYA'DA YENİ REKOR

Yarışın birinci bitiren Max Verstappen, üst üste 10. kez yarış kazanmayı başardı. Böylelikle Hollandalı geçtiğimiz hafta Hollanda'da egale ettiği rekoru İtalya'da kırmış oldu.

LİDERLİĞİ 15. TURDA ALDI

İtalya Grand Prix'sine ikinci sıradan başlayan Verstappen, yarışın ilk 14 turunda Carlos Sainz'ı zorladı. Hollandalı pilot 15. turda ikinci virajın ardından liderliği aldı.

LEWİS HAMİLTON'A CEZA

Yarışın 42. turunda Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve McLaren pilotu Oscar Piastri temas etti.

İki araçta da yaşanan temasın ardından büyük bir hasar almazken Lewis Hamilton'a kazaya sebep olduğu için 5 saniye ceza verildi.

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