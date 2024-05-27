Formula 1 Kanada Grand Prix'si ne zaman?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Kuzey Amerika'da devam edecek. Kanada'da yapılacak yarışların başlama tarihi merak ediliyor.



KANADA GRAND PRİXSİ NE ZAMAN?



Sezonun 9. yarışı Kanada Grand Prix'si, 9 Haziran'da koşulacak.



Monako Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 169 puan



2. Charles Leclerc (Monako): 138



3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113



4. Carlos Sainz (İspanya): 108



5. Sergio Perez (Meksika): 107



Takımlar



1. Red Bull: 276



2. Ferrari: 252



3. McLaren: 184



4. Mercedes: 96



5. Aston Martin: 44