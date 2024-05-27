NTV.COM.TR’ye geri dön

Formula 1 Kanada Grand Prix'si ne zaman?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 8. etabı Monako Grand Prix’sini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı. Bu gelişmenin ardından Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. etabının tarihi gündeme geldi. Peki, Formula 1 Kanada Grand Prix'si ne zaman?

Formula 1 Kanada Grand Prix'si ne zaman?

Dünya Şampiyonası'nda heyecan Kuzey Amerika'da devam edecek. 'da yapılacak yarışların başlama tarihi merak ediliyor.

KANADA GRAND PRİXSİ NE ZAMAN?

Sezonun 9. yarışı Kanada Grand Prix'si, 9 Haziran'da koşulacak.

Monako Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 169 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 138

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113

4. Carlos Sainz (İspanya): 108

5. Sergio Perez (Meksika): 107

Takımlar

1. Red Bull: 276

2. Ferrari: 252

3. McLaren: 184

4. Mercedes: 96

5. Aston Martin: 44

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...