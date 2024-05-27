Formula 1 Kanada Grand Prix'si ne zaman?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Kuzey Amerika'da devam edecek. Kanada'da yapılacak yarışların başlama tarihi merak ediliyor.
KANADA GRAND PRİXSİ NE ZAMAN?
Sezonun 9. yarışı Kanada Grand Prix'si, 9 Haziran'da koşulacak.
Monako Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 169 puan
2. Charles Leclerc (Monako): 138
3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113
4. Carlos Sainz (İspanya): 108
5. Sergio Perez (Meksika): 107
Takımlar
1. Red Bull: 276
2. Ferrari: 252
3. McLaren: 184
4. Mercedes: 96
5. Aston Martin: 44
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