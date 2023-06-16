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Formula 1 Kanada Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1'de sıradaki durak Kanada olacak. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışına, Kanada ev sahipliği yapacak. Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde, 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları için heyecan dorukta. Peki, Formula 1 Kanada Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Kanada Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Grand Prix'si için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı sürücü Max Verstappen kazanmıştı. Kanada Grand Prix'sinde Finlandiyalı sürücü Valtteri Bottas 2019 yılında 1:13.078 derecesiyle pistteki en hızlı turun sahibi olarak yer alıyor. İşte, Formula 1 Kanada Grand Prix'si hakkında detaylar...

NE ZAMAN YAPILACAK?

Yarışın sıralama turları 17 Haziran'da (TSİ) 23.00, yarış ise 18 Haziran Pazar günü 21.00'de başlayacak. Yarışlar F1 TV / S Sport Plus kanallarından takip edilebilecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 170 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 117

3. Fernando Alonso (İspanya): 99

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 87

5. George Russell (Büyük Britanya): 65

Takımlar

1. Red Bull: 287

2. Mercedes: 152

3. Aston Martin: 134

4. Ferrari: 100

5. Alpine: 40

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