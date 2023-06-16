Formula 1 Kanada Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Kanada Grand Prix'si için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı sürücü Max Verstappen kazanmıştı. Kanada Grand Prix'sinde Finlandiyalı sürücü Valtteri Bottas 2019 yılında 1:13.078 derecesiyle pistteki en hızlı turun sahibi olarak yer alıyor. İşte, Formula 1 Kanada Grand Prix'si hakkında detaylar...
NE ZAMAN YAPILACAK?
Yarışın sıralama turları 17 Haziran'da (TSİ) 23.00, yarış ise 18 Haziran Pazar günü 21.00'de başlayacak. Yarışlar F1 TV / S Sport Plus kanallarından takip edilebilecek.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 170 puan
2. Sergio Perez (Meksika): 117
3. Fernando Alonso (İspanya): 99
4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 87
5. George Russell (Büyük Britanya): 65
Takımlar
1. Red Bull: 287
2. Mercedes: 152
3. Aston Martin: 134
4. Ferrari: 100
5. Alpine: 40
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