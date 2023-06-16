Formula 1 Kanada Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Kanada Grand Prix'si için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz sezon buradaki yarışı Hollandalı sürücü Max Verstappen kazanmıştı. Kanada Grand Prix'sinde Finlandiyalı sürücü Valtteri Bottas 2019 yılında 1:13.078 derecesiyle pistteki en hızlı turun sahibi olarak yer alıyor. İşte, Formula 1 Kanada Grand Prix'si hakkında detaylar...



NE ZAMAN YAPILACAK?



Yarışın sıralama turları 17 Haziran'da (TSİ) 23.00, yarış ise 18 Haziran Pazar günü 21.00'de başlayacak. Yarışlar F1 TV / S Sport Plus kanallarından takip edilebilecek.



Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 170 puan



2. Sergio Perez (Meksika): 117



3. Fernando Alonso (İspanya): 99



4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 87



5. George Russell (Büyük Britanya): 65



Takımlar



1. Red Bull: 287



2. Mercedes: 152



3. Aston Martin: 134



4. Ferrari: 100



5. Alpine: 40