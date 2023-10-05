Formula 1 Katar Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonanın 18. ayağı, Katar'ın Lusail kentiyle aynı adı taşıyan 5,419 kilometrelik pistte düzenlenecek. Organizasyonda, şampiyonluk adayı Red Bull sürücüsü Max Verstappen'in 13, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.



KATAR GRAND PRİX'Sİ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Formula 1 Katar Grand Prix'sinin sıralama turları, 6 Ekim'de TSİ 20.00'de başlayacak.



Sprint sıralama turu ile yarışı ise 7 Ekim Cumartesi günü sırasıyla TSİ 16.00 ve TSİ 20.30'da düzenlenecek.



57 turluk yarış ise 8 Ekim Pazar günü TSİ 20.00'de start alacak.



Yarışlar, S Sport 2 + Plus kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek.



PİLOAT VE TAKIM SIRALAMASI



Katar Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 400 puan



2. Sergio Perez (Meksika): 223



3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 190



4. Fernando Alonso (İspanya): 174



5. Carlos Sainz (İspanya): 150



Takımlar



1. Red Bull: 623



2. Mercedes: 305



3. Ferrari: 285



4. Aston Martin: 221



5. McLaren: 172



