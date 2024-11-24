Formula 1 Las Vegas Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

F1'de bu sezon düzenlenen 8 yarışta Max Verstappen, ilk sırada yer aldı. Lando Norris ve Charles Leclerc 3'er, Lewis Hamilton, Oscar Piastri ve Carlos Sainz 2'şer, George Russell ise 1 kez podyumun zirvesine çıktı. Verstappen'in, Las Vegas Grand Prix'sinde alınacak puanların ardından sezonun son 2 yarışı öncesinde şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor.



Formula 1 Las Vegas Grand Prix'si, bugn TSİ 09.00'da koşulacak.



Mücadele, beIN Sports ve beIN Sports 4 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.



SIRALAMA TURLARI GERİDE KALDI



Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. etabı olan Las Vegas Grand Prix'sine Mercedes pilotu George Russell ilk sıradan başlayacak.



Yarışın sıralama turlarında 1.32.312'lik derece elde eden Büyük Britanyalı Russell, ilk cebe yerleşti.



İkinci sırayı Ferrari'den Carlos Sainz alırken, üçüncü sırayı Alpine pilotu Pierre Gasly elde etti.



Las Vegas Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



PİLOTLAR



1. Max Verstappen (Hollanda): 393



2. Lando Norris (Büyük Britanya): 331



3. Charles Leclerc (Monako): 307



4. Oscar Piastri (Avustralya): 262



5. Carlos Sainz (İspanya): 244



TAKIMLAR



1. McLaren: 593



2. Ferrari: 557



3. Red Bull: 544



4. Mercedes: 382



5. Aston Martin: 86