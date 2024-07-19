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Formula 1 Macaristan Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1'de heyecan Macaristan'da devam edecek. F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken, Carlos Sainz, Lando Norris, Charles Leclerc, George Russell ve Lewis Hamilton birer kez podyumun zirvesine çıktı. Peki, Formula 1 Macaristan Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Macaristan Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 13. yarışı Macaristan Grand Prix'si ile devam edecek. Yarışseverler de bu etabın tarihi, saati ve yayıncı kanalını merak ediyor. İşte, Formula 1 Macaristan Grand Prix'si hakkında bilgiler...

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek etapta sıralama turları, 20 Temmuz Cumartesi günü TSİ 17.00, yarış ise 21 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Yarışlar, F1 TV ve beIN SPORTS 4 ekranlarından canlı olarak yayınlancak.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 255 puan

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 171

3. Charles Leclerc (Monako): 150

4. Carlos Sainz (İspanya): 146

5. Oscar Piastri (Avustralya): 124

Takımlar

1. Red Bull: 373

2. Ferrari: 302

3. McLaren: 295

4. Mercedes: 221

5. Aston Martin: 68

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