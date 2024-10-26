Formula 1 Meksika Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 20. yarışı Meksika Grand Prix'siyle devam edecek. Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları ve diğer ayrıntıları merak ediliyor.



FORMULA 1 MEKSİKA GRAND PRİX’Sİ NE ZAMAN?



Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları 27 Ekim Pazar günü saat 00:00’da başlayacak.



Yarış ise aynı gün saat 23:00’da düzenlenecek. Formula 1 Meksika GP, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.



PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI



Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar



1. Max Verstappen (Hollanda): 354



2. Lando Norris (Büyük Britanya): 297



3. Charles Leclerc (Monako): 275



4. Oscar Piastri (Avustralya): 247



5. Carlos Sainz (İspanya): 215



Takımlar



1. McLaren: 544



2. Red Bull: 504



3. Ferrari: 496



4. Mercedes: 344



5. Aston Martin: 86