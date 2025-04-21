Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sini McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı. Yarışseverlerin heyecanla beklediği sıradaki durak ise Miami Grand Prix'si olacak. İşte, Formula 1 Miami Grand Prix'si tarihi...



MİAMİ GRAND PRİX'Sİ NE ZAMAN?



Sezonun 6. yarışı olan Miami Grand Prix'si 4 Mayıs'ta koşulacak.



PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI



Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



Pilotlar



1- Oscar Piastri (Avustralya): 99



2- Lando Norris (Büyük Britanya): 89



3- Max Verstappen (Hollanda): 87



4- George Russell (Büyük Britanya): 73



5- Charles Leclerc (Monako): 47



Takımlar



1- McLaren: 188



2- Mercedes: 111



3- Red Bull: 89



4- Ferrari: 78



5- Williams: 25