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Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun altıncı etabı ABD'de Miami Grand Prix'siyle devam edecek. Yarışseverler de bu heyecan dolu yarışın takvimine odaklandı. Peki, Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman?

Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman?

Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sini McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı. Yarışseverlerin heyecanla beklediği sıradaki durak ise Miami Grand Prix'si olacak. İşte, Formula 1 Miami Grand Prix'si tarihi...

MİAMİ GRAND PRİX'Sİ NE ZAMAN?

Sezonun 6. yarışı olan Miami Grand Prix'si 4 Mayıs'ta koşulacak.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1- Oscar Piastri (Avustralya): 99

2- Lando Norris (Büyük Britanya): 89

3- Max Verstappen (Hollanda): 87

4- George Russell (Büyük Britanya): 73

5- Charles Leclerc (Monako): 47

Takımlar

1- McLaren: 188

2- Mercedes: 111

3- Red Bull: 89

4- Ferrari: 78

5- Williams: 25

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