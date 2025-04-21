Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun altıncı etabı ABD'de Miami Grand Prix'siyle devam edecek. Yarışseverler de bu heyecan dolu yarışın takvimine odaklandı. Peki, Formula 1 Miami Grand Prix'si ne zaman?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sini McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri kazandı. Yarışseverlerin heyecanla beklediği sıradaki durak ise Miami Grand Prix'si olacak. İşte, Formula 1 Miami Grand Prix'si tarihi...
MİAMİ GRAND PRİX'Sİ NE ZAMAN?
Sezonun 6. yarışı olan Miami Grand Prix'si 4 Mayıs'ta koşulacak.
PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI
Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1- Oscar Piastri (Avustralya): 99
2- Lando Norris (Büyük Britanya): 89
3- Max Verstappen (Hollanda): 87
4- George Russell (Büyük Britanya): 73
5- Charles Leclerc (Monako): 47
Takımlar
1- McLaren: 188
2- Mercedes: 111
3- Red Bull: 89
4- Ferrari: 78
5- Williams: 25
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