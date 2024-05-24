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Formula 1 Monaco Grand Prixi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1'de heyecan Monako'da devam edecek. Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 5, Ferrari'den Carlos Sainz ile McLaren'den Lando Norris birer kez podyumun zirvesine çıktı. Peki, Formula 1 Monaco Grand Prixi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Monaco Grand Prixi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Monako'nun ev sahipliği yapacağı sezonun 8. yarışıyla sürecek. İşte, Formula 1 Grand Prixi hakkında ayrıntılar...

Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları 25 Mayıs Cumartesi günü TSİ 17.00, yarış ise 26 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Yarışlar, beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 161 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 113

3. Sergio Perez (Meksika): 107

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 101

5. Carlos Sainz (İspanya): 93

Takımlar

1. Red Bull: 268

2. Ferrari: 212

3. McLaren: 154

4. Mercedes: 79

5. Aston Martin: 44

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