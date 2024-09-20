Formula 1 Singapur Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 18. yarışı Singapur Grand Prix'siyle devam edecek. Yarışseverler de Formula 1 Singapur Grand Prix'sinin tarihi, saati ve yayıncı kanalını merak ediyor. İşte, Formula 1 Singapur Grand Prix'si hakkında bilgiler...
FORMULA 1 SİNGAPUR GRAND PRİX'Sİ NE ZAMAN?
Sıralama turları, 21 Eylül'de TSİ 16.00, yarış ise 22 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.
Yarışlar, beIN SPORTS 4 kanalında canlı izlenebilecek.
PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 313
2. Lando Norris (Büyük Britanya): 254
3. Charles Leclerc (Monako): 235
4. Oscar Piastri (Avustralya): 222
5. Carlos Sainz (İspanya): 184
Takımlar
1. McLaren: 476
2. Red Bull: 456
3. Ferrari: 425
4. Mercedes: 309
5. Aston Martin: 82
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