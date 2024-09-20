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Formula 1 Singapur Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1'de sıradaki durak Singapur olacak. F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz birer kez podyumun zirvesine çıktı. Singapur'daki 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'ndeki yarış, 62 tur üzerinden düzenlenecek. Peki, Formula 1 Singapur Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Singapur Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 18. yarışı Grand Prix'siyle devam edecek. Yarışseverler de Formula 1 Singapur Grand Prix'sinin tarihi, saati ve yayıncı kanalını merak ediyor. İşte, Formula 1 Singapur Grand Prix'si hakkında bilgiler...

FORMULA 1 SİNGAPUR GRAND PRİX'Sİ NE ZAMAN?

Sıralama turları, 21 Eylül'de TSİ 16.00, yarış ise 22 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

Yarışlar, beIN SPORTS 4 kanalında canlı izlenebilecek.

PİLOTLAR VE TAKIMLAR KLASMANI

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 313

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 254

3. Charles Leclerc (Monako): 235

4. Oscar Piastri (Avustralya): 222

5. Carlos Sainz (İspanya): 184

Takımlar

1. McLaren: 476

2. Red Bull: 456

3. Ferrari: 425

4. Mercedes: 309

5. Aston Martin: 82

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