Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun beşinci etabı Suudi Arabistan Grand Prix'siyle devam ediyor.



Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.



Suudi Arabistan Grand Prix'si bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak.



Yarış, beIN Sports ve beIN Connect platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.



İLK DÖRT YARIŞA DAİR



Sezonun ilk dört yarışından ikisini McLaren pilotu Oscar Piastri kazanmıştı.



Takım arkadaşı Lando Norris ile Red Bull'un son şampiyon pilotu Max Verstappen de birer yarışta zafere ulaşmıştı.