Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu. Cidde Cadde Pisti'nde yapılacak yarış, 50 tur üzerinden düzenlenecek. 6.174 kilometre uzunluğundaki pisteki sıralama turlarında son şampiyon pilot 1 dakika 27.294 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu. Peki, Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'si ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun beşinci etabı Suudi Arabistan Grand Prix'siyle devam ediyor.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun beşinci yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'sine Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.
Suudi Arabistan Grand Prix'si bu akşam TSİ 20.00'de başlayacak.
Yarış, beIN Sports ve beIN Connect platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
İLK DÖRT YARIŞA DAİR
Sezonun ilk dört yarışından ikisini McLaren pilotu Oscar Piastri kazanmıştı.
Takım arkadaşı Lando Norris ile Red Bull'un son şampiyon pilotu Max Verstappen de birer yarışta zafere ulaşmıştı.
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