Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Sergio Perez pole pozisyonunda

Formula 1'de Suudi Arabistan Grand Prix'sinde pole pozisyonu Sergio Perez'in oldu.



Red Bull'un Meksikalı pilotu, Cidde'deki başarısıyla kariyerinde ilk kez pole pozisyonu elde etti. Red Bull'un bir diğer pilotu Max Verstappen ise sıralama turunu dördüncü sırada tamamladı.



Ferrari pilotlarından Charles Leclerc ikinci olurken Carlos Sainz Jr ise üçüncü oldu.



MICK SCHUMACHER KAZA GEÇİRDİ



Haas pilotu Mick Schumacher bariyerlere çarparak büyük bir kaza yaptı. Bilinci açık olduğu belitilen Schumacher aracından çıkarıldı. Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, tıbbi merkeze götürüldü.