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Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Sergio Perez pole pozisyonunda

Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Red Bull pilotu Sergio Perez pole pozisyonunu elde etti. Perez bunu kariyerinde ilk kez başardı.

Haberler - Ntvspor 26.03.2022 - 22:42

Formula 1 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Sergio Perez pole pozisyonunda

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'de Grand Prix'sinde pole pozisyonu Sergio Perez'in oldu.

Red Bull'un Meksikalı pilotu, Cidde'deki başarısıyla kariyerinde ilk kez pole pozisyonu elde etti. Red Bull'un bir diğer pilotu Max Verstappen ise sıralama turunu dördüncü sırada tamamladı.

Ferrari pilotlarından Charles Leclerc ikinci olurken Carlos Sainz Jr ise üçüncü oldu.

MICK SCHUMACHER KAZA GEÇİRDİ

Haas pilotu Mick Schumacher bariyerlere çarparak büyük bir kaza yaptı. Bilinci açık olduğu belitilen Schumacher aracından çıkarıldı. Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, tıbbi merkeze götürüldü.

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