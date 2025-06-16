Formula 1, Türkiye'ye dönecek mi? Resmi açıklama geldi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1 hakkında konuştu.

Üçlertoprağı,, "Formula 1 takviminde uzun yıllar kalmak için teklif yaptık." dedi.

Üçlertoprağı sözlerini şöyle sürdürdü:



"Formula 1'in en kısa sürede ülkemize dönmesini amaçlıyoruz. 2026 takvim sezonu için görüşmelerde bulunduk. Madrid GP şu an yarışılabilir halde değil.”



Türkiye, Formula 1'e 2005, 2011 ve 2021 yılları arasında ev sahipliği yaptı.