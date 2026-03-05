Formula 1 yeniden İstanbul'a geliyor. Anlaşma tamamlandı, takvime girdi

Formula 1'in yaklaşık 6 yıllık aranın ardından Türkiye Grand Prix'sini takvime ekliyor.

En hızlı arabaların ve başarılı pilotların yer aldığı organizasyonda Türkiye Grand Prix'si yeniden yer alacak.

İstanbul Park motor sporlarının zirvesine 10. kez ev sahipliği yapacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED, pistin işletmesini devralmasının ardından anlaşma sağladı.

İLK YARIŞ 2005'TEYDİ

2003'te Tuzla'da temelleri atılan pistte ilk yarış heyecanı, 2005'te yaşandı. 7 senede 5 farklı pilot, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel Türkiye Grand Prix'sini kazanan pilotlar. İstanbul'da damalı bayrağı ilk sırada en çok görense 3 galibiyetle Felipe Massa.

2010 Türkiye Grand Prix'sindeki kaza Formula 1 tarihinin unutulmazları arasında. Redbull sürücülerinin liderlik için birbirlerine karşı verdiği mücadelede Vettel yarış dışı kalmış,, Webber de ancak 3. olabilmişti.

Lewis Hamilton, zafere ulaşarak efsane Michael Schumacher'le şampiyonluk sayısını İstanbul'da eşitlemişti.



TANITIM FİLMİNİ MİLYONLAR İZLEMİŞTİ

Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly'nin yer aldığı ve kıtalararası temasıyla gösterime sunulan İstanbul tanıtım videosunU milyonlarca yarışsever izlemişti.