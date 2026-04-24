Formula 1 yeniden Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beş dönem ev sahipliği yapılacak
24.04.2026 12:00
Son Güncelleme: 24.04.2026 15:41
Erdoğan tören Formula 1 aracının önünde konuştu.
Son olarak 2021 yılında Türkiye'de düzenlenen Formula 1, yeniden İstanbul'da sahne alacak. Resmi tanıtım töreninde konuşan Erdoğan, beş dönem boyunca ev sahipliği yapılacağını açıkladı.
Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Formula 1, yeniden Türkiye’ye geliyor. İstanbul Park ve FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) arasındaki anlaşma tamamlandı.
Dev organizasyonun ayrıntıları Formula 1 Türkiye Grand Prix’si tanıtım programında açıklandı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun girişimleri sonrası Türkiye GP'si 2027 yılından itibaren beş yıl boyunca takvimlere eklenecek.
Tanıtım kapsamında bir Formula 1 aracı Galataport'tan yola çıktı, Karaköy ve Beşiktaş'ı geçerek Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’ne ulaştı.
ERDOĞAN: BEŞ DÖNEM BOYUNCA EV SAHİPLİĞİ YAPILACAK
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki düzenlenenen tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem katıldı.
Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizde de Formula 1, gençler başta olmak üzere tüm yaş gruplarında geniş bir takipçi kitlesine ve son derece tutkulu bir taraftar topluluğuna sahip.
Yarışlar ülkemizde yaklaşık 19 milyon kişiye ulaşıyor. 2005 ile 2011 arasında yedi yarış ve COVID döneminde 2020 ile 2021'de iki yarış. İstanbul Park, inşallah 2027 ile 2031 arasında yeniden beş sezon boyunca heyecan dolu ve yüksek kalitede yarışlara ev sahipliği yapacak.
Hamilton ve Schumacher rekoru burada egale etti. 2027 yılından itibaren yeniden dönmemizin şampiyonaya değer katacağına inanıyorum. Beş dönem boyunca göz dolduran heyecanlı ve seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır. Ülkemizin güçlü organizasyon ve modern altyapısına büyük güvenin yeni işareti olarak görüyorum.
Türkiye'nin Formula 1 takvimine dönüşünü; ülkemizin güçlü organizasyon kapasitesine, modern spor ve sağlık altyapısına ve elbette Türk milletinin meşhur misafirperverliğine duyulan güvenin açık bir göstergesi olarak görüyorum.
Formula 1'in ülkemize ve İstanbul'a geri dönmesine katkı sunan herkesi içtenlikle tebrik ediyorum. Türkiye'nin Formula 1 ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda daha da güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum."
F1 aracı Dolmabahçe'de görüntülendi.
İSTANBUL'DAKİ DAHA ÖNCEKİ ORGANİZASYONLAR
2003'te Tuzla'da temelleri atılan pistte ilk yarış heyecanı, 2005'te yaşandı. 7 senede 5 farklı pilot, damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel Türkiye Grand Prix'sini kazanan pilotlar oldu. İstanbul'da damalı bayrağı ilk sırada en çok görense 3 galibiyetle Felipe Massa.
2010 Türkiye Grand Prix'sindeki kaza Formula 1 tarihinin unutulmazları arasında. Redbull sürücülerinin liderlik için birbirlerine karşı verdiği mücadelede Vettel yarış dışı kalmış, Webber de ancak 3. olabilmişti.
Lewis Hamilton, zafere ulaşarak efsane Michael Schumacher'le şampiyonluk sayısını İstanbul'da eşitlemişti.
2021'DE BOTTAS KAZANDI
Formula 1, Türkiye'de son olarak 2021 yılında İstanbul Park'ta düzenlenmişti. Yarışı Mercedes takımıyla Valtteri Bottas kazanmıştı. İstanbul Park'ta 58 tur üzerinden yapılan yarışta Bottas, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon ilk galibiyetini elde etmişti.
TANITIM FİLMİNİ MİLYONLAR İZLEMİŞTİ
Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly'nin yer aldığı ve kıtalararası temasıyla gösterime sunulan İstanbul tanıtım videosunu milyonlarca yarışsever izlemişti.
SON YARIŞ
Formula 1’de sezonun üçüncü yarışı Japonya Grand Prix’si, 5.8 kilometrelik Suzuka Pisti’nde 53 tur üzerinden yapılmıştı.
Mercedes’in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, yarışa pole pozisyonunda başlamıştı. İtalyan pilot, 1:28:3.403 derecesiyle Çin’in ardından Japonya Grand Prix’sini de kazanmıştı.