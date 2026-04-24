Formula 1 yeniden Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beş dönem ev sahipliği yapılacak

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Formula 1 , yeniden Türkiye ’ye geliyor. İstanbul Park ve FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) arasındaki anlaşma tamamlandı.



Dev organizasyonun ayrıntıları Formula 1 Türkiye Grand Prix’si tanıtım programında açıklandı.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun girişimleri sonrası Türkiye GP'si 2027 yılından itibaren beş yıl boyunca takvimlere eklenecek.

Tanıtım kapsamında bir Formula 1 aracı Galataport'tan yola çıktı, Karaköy ve Beşiktaş'ı geçerek Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’ne ulaştı.



ERDOĞAN: BEŞ DÖNEM BOYUNCA EV SAHİPLİĞİ YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki düzenlenenen tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem katıldı.



Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:



"Ülkemizde de Formula 1, gençler başta olmak üzere tüm yaş gruplarında geniş bir takipçi kitlesine ve son derece tutkulu bir taraftar topluluğuna sahip.

Yarışlar ülkemizde yaklaşık 19 milyon kişiye ulaşıyor. 2005 ile 2011 arasında yedi yarış ve COVID döneminde 2020 ile 2021'de iki yarış. İstanbul Park, inşallah 2027 ile 2031 arasında yeniden beş sezon boyunca heyecan dolu ve yüksek kalitede yarışlara ev sahipliği yapacak.

Hamilton ve Schumacher rekoru burada egale etti. 2027 yılından itibaren yeniden dönmemizin şampiyonaya değer katacağına inanıyorum. Beş dönem boyunca göz dolduran heyecanlı ve seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır. Ülkemizin güçlü organizasyon ve modern altyapısına büyük güvenin yeni işareti olarak görüyorum.

Türkiye'nin Formula 1 takvimine dönüşünü; ülkemizin güçlü organizasyon kapasitesine, modern spor ve sağlık altyapısına ve elbette Türk milletinin meşhur misafirperverliğine duyulan güvenin açık bir göstergesi olarak görüyorum.

Formula 1'in ülkemize ve İstanbul'a geri dönmesine katkı sunan herkesi içtenlikle tebrik ediyorum. Türkiye'nin Formula 1 ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda daha da güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum."