Formula 1 yeniden Türkiye'de geliyor. Araç Galataport'tan yola çıkacak

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Formula 1 , yeniden Türkiye ’ye geliyor. İstanbul Park ve FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) arasındaki anlaşma tamamlandı.



Dev organizasyonun ayrıntıları Formula 1 Türkiye Grand Prix’si tanıtım programında açıklanacak.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun girişimleri sonrası Türkiye GP'si 2027 yılından itibaren 5 yıl boyunca takvimlere eklenecek.



RESMİYET KAZANACAK

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki düzenlenecek tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali ve FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem katılacak.

Tanıtım kapsamında bir Formula 1 aracı, Galataport'tan yola çıkacak, Karaköy ve Beşiktaş'ı geçerek Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’ne ulaşacak.



İSTANBUL'DAKİ DAHA ÖNCEKİ ORGANİZASYONLAR

2003'te Tuzla'da temelleri atılan pistte ilk yarış heyecanı, 2005'te yaşandı. 7 senede 5 farklı pilot, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel Türkiye Grand Prix'sini kazanan pilotlar oldu. İstanbul'da damalı bayrağı ilk sırada en çok görense 3 galibiyetle Felipe Massa.

2010 Türkiye Grand Prix'sindeki kaza Formula 1 tarihinin unutulmazları arasında. Redbull sürücülerinin liderlik için birbirlerine karşı verdiği mücadelede Vettel yarış dışı kalmış, Webber de ancak 3. olabilmişti.

Lewis Hamilton, zafere ulaşarak efsane Michael Schumacher'le şampiyonluk sayısını İstanbul'da eşitlemişti.



2021'DE BOTTAS KAZANDI



Formula 1, Türkiye'de son olarak 2021 yılında İstanbul Park'ta düzenlenmişti. Yarışı Mercedes takımıyla Valtteri Bottas kazanmıştı. İstanbul Park'ta 58 tur üzerinden yapılan yarışta Bottas, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon ilk galibiyetini elde etmişti.

TANITIM FİLMİNİ MİLYONLAR İZLEMİŞTİ

Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ve Alpha Tauri pilotu Pierre Gasly'nin yer aldığı ve kıtalararası temasıyla gösterime sunulan İstanbul tanıtım videosunu milyonlarca yarışsever izlemişti.